Хто такий Олександр Петраков – новий наставник збірної України з футболу

Збірна України з футболу отримала нового головного тренера: виконуючим обов'язків став Олександр Петраков. Таке рішення прийняв Виконком УАФ. Що відомо про нового тренера "синьо-жовтих" – читайте на Спорт24.

Петраков в статусі виконуючого обов'язки головного тренера буде готувати збірну України до подальших матчів кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі.

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Кар'єра гравця Петракова

64-річний Олександр Петраков є вихованцем київського Динамо, але за киян фактично не грав. Петраков народився у Києві, свого часу грав на позиції захисника.

У професійній кар'єрі Петраков і у 1970-1980-х виступав за клуби нижчих радянських ліг. Багато років був гравцем київського Динамо, вінницького Локомотива, київського СКА, черкаського Дніпра, рівненського Авангарду, нікопольського Колоса. За вісім років він зіграв більше 250 офіційних матчів.

Початок тренерської кар'єри

У клубній кар'єрі Петраков тренував лише команди з нижчих ліг – Нива Вінниця та Спартак Суми. Але не задалося, і Олександр Васильович переключився на дитячо-юнацький футбол.

На початку 2000-х Петраков працював тренером в ДЮСШ київського Динамо, а також в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного. А з 2010 року Олександр Васильович незмінно тренує юнацькі збірні України.

У 2009 році отримав звання заслуженого тренера України.



Новий тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: УАФ

Головні тренерські здобутки Петракова

Петраков сформував два покоління гравців, які вів від 16-річного віку до молодіжної збірної. Спочатку він взяв збірну України U-16 і довів її до чемпіонату світу U-20 в 2015 році.

Там наша команда впевнено виграла групу, але покинула новозеландський Мундіаль в 1/8 фіналу, програвши у серії пенальті Сенегалу. Друге ж покоління Петракова було більш успішним, вигравши чемпіонат світу тієї ж вікової категорії в 2019 році.



Петраков виховав чемпіонів світу / Фото: Getty Images

За час роботи з юнацькими командами Олександр Васильович двічі брав участь на чемпіонатах Європи U-19. У 2014 році наша команда не вийшла з групи, залишившись позаду сербів і майбутніх чемпіонів німців.

А в 2018-му українці вийшли в півфінал з непростого квартету (Франція, Англія, Туреччина), однак там крупно поступилися майбутньому тріумфатору змагання Португалії (0:5).

Після тріумфу на ЧС-2019 Олександр Петраков втретє почав свій шлях з наймолодшою ​​категорії збірних (U-16). У нинішній команді, якою керував фахівець, поки немає особливо відомих імен.

Чому саме Петраков очолив збірну

На посаді головного тренера національної команди Петраков змінив Андрія Шевченка. Той 1 серпня оголосив про закінчення терміну угоди з УАФ щодо роботи на посаді тренера збірної України.

При цьому попередньо на посаду головного тренера збірної України розглядався екстренер Динамо та Ференцвароша Сергій Ребров. Проте через контрактні зобов'язання з його новим клубом Аль-Айном, він не зміг стати головним тренером збірної України.

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Першим про ймовірне призначення Петракова повідомляло видання Meta-ratings.com.ua. Він мав стати виконуючим обов'язки головного тренера за умов, якщо Ребров не зможе домовитися про розрив контракту з клубом із ОАЕ.

Призначення Петракова відбулося після того, як комітет національних команд УАФ очолили Олег Блохін та Олексій Михайличенко. На цій посаді вони змінили Мирона Маркевича – ще одного потенційного кандидата на роботу головним тренером збірної України.

Нефутбольний Петраков

Крім футболу своїм хобі тренер називає книги. В інтерв'ю українському тижневику "Футбол" він розповідав, що з літератури читає автобіографії видатних особистостей, а також детективи.

Тренер переконаний, що долю людина творить сама.

Кожен – коваль свого щастя. Якщо ти думаєш, що в житті все визначено, то нічого не доб'єшся,

– відзначав він.

Характеризуючи самого себе Петраков відзначив, що з роками став відхідливість, не піддається миттєвим емоціям.

"Це я називаю одним словом – досвід. У кожного тренера і людини свій життєвий шлях. Скільки автобіографій не візьми, у кожного своя стезя. Я наробив купу помилок, пройшов через труднощі, багато чого переосмислив і виправив. І це в кінці кінців привело мене до того, що ми стали чемпіонами світу ", – поділився думкою тренер.

Також Петраков зізнавався, що після феєричної перемоги на ЧС-2019 його життя змінилося "не в кращу сторону", і "заздрісників стало в десять разів більше".



Дружина та донька Олександра Петракова / Фото: Instagram