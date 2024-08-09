Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк став батьком напередодні Ігор в Парижі

Український боксер отримав поповнення в сім'ї на початку 2024 року. Дружина Хижняка народила боксеру сина, якого також назвали Олександром.

Україна продовжує вдало виступати на Олімпійських іграх-2024. Наша країна здобула три золоті медалі, одну із них – у боксі. Спортсмен з Полтавщини Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 80 кілограмів.

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Поповнення в сім'ї чемпіона

Після перемоги боксер поспілкувався зі ЗМІ та поділився ще однією приємною новиною зі свого життя. Виявляється, Хижняк став батьком за півроку до Олімпійських ігор. Дружина Олександра народила сина, якому вже 7 місяців. Хлопця назвали Сашком на честь батька.

Я вже став батьком, синочку 7 місяців. Я дуже дякую своїй дружині за це, дякую їй, що у нас є такий синочок, що вона, коли мене немає поряд, робить все для того, щоб у нього все було, щоб він відчував, що ми поряд з ним, що ми дуже його любимо. І я дуже за ним скучив. Плануємо, щоб він у майбутньому також займався боксом та прославляв нашу Україну,

– розповів Хижняк.

Нагадаємо, що Олександр у фінальній битві здолав Нурбека Оралбая з Казахстану. Хижняк став четвертим українським боксером із золотою медаллю після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

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Хлопець з Полтавщини міг здобути золото ще на Іграх-2020. Тоді у Токіо Хижняк також вийшов у фінал, але там поступився бразильцю Еберту Консейсау через нокаут.