Говорив і говоритиму російською мовою, – Алієв зачепив мовне питання під час війни проти Росії
Джерело:інстаграм Олександра Алієва
Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв порушив мовне питання у своєму житті. Екслідер "біло-синіх" заявив, що не відмовиться від мови окупанта у повсякденному житті.
Колишній атакувальний півзахисник Динамо та збірної України продовжить розмовляти російською. Олександр Алієв заявив, що йому складно дається говорити державною мовою.
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Алієв: Це справа кожної особисто людини, якою мовою розмовляти
Колишній футболіст сподівається, що його підписники зрозуміють такий його вибір.
Ви мене все питаєте, чому я розмовляю російською. Тому що я завжди розмовляв російською мовою. І говоритиму. Це справа кожної особисто людини, якою мовою розмовляти. Бачите, мені дуже важко. Так що я говорив, говорю і говоритиму російською мовою. Так, як мені зручно. Я думаю, ви мене зрозуміли,
– заявив Алієв.
Також Алієв разом із ветеранами Динамо звертався до очільника МОК Томаса Баха, аби ті не допустили до Олімпіади-2024 російських спортсменів.
Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет роздумує над тим, щоб повернути до змагань представників ворожої країни.