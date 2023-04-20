Говорив і говоритиму російською мовою, – Алієв зачепив мовне питання під час війни проти Росії

Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв порушив мовне питання у своєму житті. Екслідер "біло-синіх" заявив, що не відмовиться від мови окупанта у повсякденному житті.

Колишній атакувальний півзахисник Динамо та збірної України продовжить розмовляти російською. Олександр Алієв заявив, що йому складно дається говорити державною мовою.

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Алієв: Це справа кожної особисто людини, якою мовою розмовляти

Колишній футболіст сподівається, що його підписники зрозуміють такий його вибір.

Ви мене все питаєте, чому я розмовляю російською. Тому що я завжди розмовляв російською мовою. І говоритиму. Це справа кожної особисто людини, якою мовою розмовляти. Бачите, мені дуже важко. Так що я говорив, говорю і говоритиму російською мовою. Так, як мені зручно. Я думаю, ви мене зрозуміли,

– заявив Алієв.

Також Алієв разом із ветеранами Динамо звертався до очільника МОК Томаса Баха, аби ті не допустили до Олімпіади-2024 російських спортсменів.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет роздумує над тим, щоб повернути до змагань представників ворожої країни.

До слова. Олександр Алієв у січні 2021 року закінчив свою кар'єру футболіста. За цей період встиг пограти, як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Росії. У сезоні-2014/2015 виступає за Анжі.