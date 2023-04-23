Чхати всі хотіли на них, – Верняєв розповів, як на міжнародній арені ставляться до росіян

Український олімпісйький чемпіон поділився, як спортсмени світу відносяться до росіян. Верняєв запевняє, що ні для кого вони нічим важливим не пахнуть.

Олег Верняєв запевняє, що на міжнародній спортивній арені росіянам не раді. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики переконаний, що іноземні спортсмени розглядають це питання ще й зі сторони хитрощів.

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Ніхто не бачить жодного резону

Олег Верняєв раніше демонстрував відео, на якому російські військові дякують чотирьом гімнастам за допомогу. Український гімнаст запевняє, що великій кількості іноземних пошановувачів спорту не імпонують росіяни, оскільки вони усвідомлюють всю проблему.

Я не дуже слідкував за росіянами, я більше слідкував за нашими. У мене нема чогось такого – все, що було я виставляв в інстаграмі. Але найцікавіше, що все це, це відео з дронами – мені скидають люди з-за кордону. Просто міжнародні фанати скидають мені цю інформацію і пишуть, які вони негарні люди,

– розповів Верняєв.

До того ж, олімпійський чемпіон зазначив, що ставлення до російських спортсменів, яких і так не люблять, можна розглянути і з іншої сторони. Оскільки представники країни-агресора – це зайвий конкурент на міжнародних змаганнях, а це означає, що жоден іноземний спортсмен навіть за такої причини не чекає на турнірах.

Вони кажуть у всіх своїх інтерв’ю: "Нам пишуть всі іноземні спортсмени, що нас чекають, за нами сумують". Та чхати на них всі хотіли. Хто буде сумувати за своїм конкурентом? Наприклад, якщо я розумію, що я не можу боротися за перше-друге місце – за третє буду боротися. Я розумію: якщо прийде Росія, то це плюс два чоловіки – навіщо вони мені потрібні? Вони як завжди "лапшу вішають". Або якесь 10-15 місце може таке говорити,

– запевнив Верняєв.

Умови допуску росіян до міжнародних змагань згідно заяви МОК