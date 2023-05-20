Яремчук отримав пораду від екстренера Львова: до чого тут Луческу та рідне Динамо

Роман Яремчук продовжує провалювати сезон у бельгійському Брюгге. Український нападник не брав участь в останніх матчах команди, тому йому слід задуматись над своїм майбутнім.

Колишній головний тренер футбольного клубу Львів Олег Дулуб поділився своїми враженнями від кар'єри Романа Яремчука після повернення у Бельгію. На думку білоруського фахівця, нападнику збірної України слід повертатись в Україну.

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Дулуб: Іноді, щоб зробити крок уперед, потрібно трохи відійти назад

За словами Дулуба, Яремчук зміг би заграти у київському Динамо, а Мірча Луческу допоміг би форварда у такій складній ситуації.

Білоруський спеціаліст впевнений, що київський клуб би міг дати новий поштовх кар'єрі футболіста зі Львова.

Цілком можливо, Динамо підійшло б Романові більше. Справа навіть не в тому, що нападник виховувався у Києві. Сама гра "біло-блакитних" йому органічніша. Треба сказати, що і Мірча Луческу це той фахівець, який може допомогти нападнику в подібній ситуації. Іноді, щоб зробити крок уперед, потрібно трохи відійти назад. Яремчук уже два сезони не забиває голів так регулярно, як у попередні роки. Йому дуже важливо повернути впевненість у своїх ігрових діях,

– порадив наставник із Білорусі.

Яремчук – вихованець київського клубу, який у 2016-му пішов в оренду в Олександрію. А вже у серпні 2017-го повноцінно покинув Динамо

Все через те, що востаннє Яремчук виходив на футбольне поле ще 15 квітня у грі проти Вестерло. Брюгге у тому поєдинку розписало нульову мирову.

Зазначалось, що Роман пропускає матчі Брюгге через хворобу. Однак за словами блогера та коментатора Віктора Вацка, українець має конфлікт із спортивним директором бельгійського клубу.

До слова. Брюгге продовжує боротьбу у турі за звання чемпіона Бельгії. Клуб Яремчука 21 травня зіграє проти Антверпена. Стартовий свисток пролунає о 14:30.

Нагадаємо, що Яремчук повернувся у Бельгію наприкінці серпня 2022-го, ставши найдорожчим трансфером в історії Брюгге. Але українець провалився, а фанати клубу розлючені таким марнотратством босів, як виклали за нападника з України 16 мільйонів євро.

Контракт Яремчука з бельгійським клубом розрахований до кінця червня 2026-го. Однак співпраця між клубом та Романом може бути достроково закінчена. У сезоні-2022/2023 український форвард провів за Брюгге 31 матч, у яких відзначився лише 2 голами та 4 асистами. Не надто результативна гра, як для гравця вістря атаки.

Брюгге після 37 турів йде на 4-му місці у Про-лізі Бельгії, маючи у своєму активі 30 балів. До кінця чемпіонських перегон залишається три тури.