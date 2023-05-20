Яремчук отримав пораду від екстренера Львова: до чого тут Луческу та рідне Динамо
Джерело:FanDay
Роман Яремчук продовжує провалювати сезон у бельгійському Брюгге. Український нападник не брав участь в останніх матчах команди, тому йому слід задуматись над своїм майбутнім.
Колишній головний тренер футбольного клубу Львів Олег Дулуб поділився своїми враженнями від кар'єри Романа Яремчука після повернення у Бельгію. На думку білоруського фахівця, нападнику збірної України слід повертатись в Україну.
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Дулуб: Іноді, щоб зробити крок уперед, потрібно трохи відійти назад
За словами Дулуба, Яремчук зміг би заграти у київському Динамо, а Мірча Луческу допоміг би форварда у такій складній ситуації.
Білоруський спеціаліст впевнений, що київський клуб би міг дати новий поштовх кар'єрі футболіста зі Львова.
Цілком можливо, Динамо підійшло б Романові більше. Справа навіть не в тому, що нападник виховувався у Києві. Сама гра "біло-блакитних" йому органічніша. Треба сказати, що і Мірча Луческу це той фахівець, який може допомогти нападнику в подібній ситуації. Іноді, щоб зробити крок уперед, потрібно трохи відійти назад. Яремчук уже два сезони не забиває голів так регулярно, як у попередні роки. Йому дуже важливо повернути впевненість у своїх ігрових діях,
– порадив наставник із Білорусі.
Яремчук – вихованець київського клубу, який у 2016-му пішов в оренду в Олександрію. А вже у серпні 2017-го повноцінно покинув Динамо
Все через те, що востаннє Яремчук виходив на футбольне поле ще 15 квітня у грі проти Вестерло. Брюгге у тому поєдинку розписало нульову мирову.
Зазначалось, що Роман пропускає матчі Брюгге через хворобу. Однак за словами блогера та коментатора Віктора Вацка, українець має конфлікт із спортивним директором бельгійського клубу.
- Нагадаємо, що Яремчук повернувся у Бельгію наприкінці серпня 2022-го, ставши найдорожчим трансфером в історії Брюгге. Але українець провалився, а фанати клубу розлючені таким марнотратством босів, як виклали за нападника з України 16 мільйонів євро.
- Контракт Яремчука з бельгійським клубом розрахований до кінця червня 2026-го. Однак співпраця між клубом та Романом може бути достроково закінчена. У сезоні-2022/2023 український форвард провів за Брюгге 31 матч, у яких відзначився лише 2 голами та 4 асистами. Не надто результативна гра, як для гравця вістря атаки.
Брюгге після 37 турів йде на 4-му місці у Про-лізі Бельгії, маючи у своєму активі 30 балів. До кінця чемпіонських перегон залишається три тури.