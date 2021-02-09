Оголений чоловік вибіг на поле під час Супербоулу і виграв 374 000 доларів, поставивши на себе

Під час Супербоулу LV на поле вибіг один з вболівальників. Його мало не одразу ж затримали охоронці. А вже після матчу виявилося, що цей чоловік зірвав чималий куш в букмекерів.

7 лютого в США відбувся головний матч в американський футбол – Тампа-Бей Бакканірс грала проти Канзас-Сіті Чіфс. Гра закінчилася перемогою перших, а лідер команди Том Бреді виграв свій сьомий титул. Стільки немає в жодного клубу в американський футбол.

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Та матч відзначився не лише цим. Під час гри на поле вибіг один з глядачів. Він був у шортах та рожевому купальнику. Цим чоловіком виявився Юрі Андраде, і на купальнику була реклама сайту для дорослих. Заплатив йому за такий вчинок власник цього ж сайту.

У такий спосіб він майже повторив те, що у 2019 році зробила модель Кінсі Воланскі. Тоді вона вибігла купальнику на поле у фіналі Ліги чемпіонів. І тоді це теж була реклама цього ж сайту для дорослих.

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Андраде був заарештований і звинувачений в незаконному проникненні. Але вже у понеділок, 8 лютого, він вийшов під заставу у 500 доларів та заплатив штраф у розмірі 1000 доларів.

Та як виявилося, такий штраф не надто вдарив по кишені Юрі Андраде. Адже перед тим він поставив 50 тисяч доларів на те, що під час фіналуного матчу НФЛ хто-небудь вибіжить на поле. Його виграш склав 374 тисячі доларів.