Кожна збірна на чемпіонаті світу до заявки може внести до 26 футболістів. Хоче ще на попередньому турнірі їх було лише 23. Портал Transfermarkt склад сумарну вартість цих гравців в заявці, сформувавши рейтинг найдорожчих збірних ЧС-2022.

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Загальна вартість всіх гравців, які відправилися на чемпіонаті світу в Катарі, становить 12,36 мільярда євро. Найдорожчою збірною стала Англія, чиїх гравців оцінили в 1,26 мільярда євро. Найдорожчим англійцем став Філ Фоден – 110 мільйонів євро.

Варто відзначити, що на другому місці в збірній Англії – Джуд Беллінгем з "цінником" в 100 мільйонів євро. Водночас портал CIES Football Observatory вважає саме його найдорожчим гравцем ЧС-2022, і коштує він 202 мільйони євро.

Друге місце утримує збірна Бразилії, чий склад оцінили в 1,14 мільярда євро. А найдорожчим гравцем "селесао" є Вінісіус Джуніор – 120 мільйонів євро.

Збірна Франції замикає перелік команд-мільярдерів – 1,03 мільярда євро. Але саме тут виступає найдорожчий гравець чемпіонату світу – Кіліан Мбаппе оцінений в 160 мільйонів євро.

Найдешевшою командою ЧС-2022 стали господарі турніру – усі 26 гравців збірної Катару разом коштують 14,9 мільйона євро. При цьому понад чверті цієї суми – ціна на Акрама Афіфа, який оцінений в 4 мільйони євро. Для прикладу, найдешевший гравець збірної Англії Кіран Тріпп'є коштує 13 мільйонів євро. А от наступний в списку Джордан Хендерсон коштує вже дорожче, аніж вся збірна Катару – 15 мільйонів євро.