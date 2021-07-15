Одразу п'ятеро українських гравців зросли в ціні після Євро-2020

Transfermarkt оновив ціни на 31 футболіста після Євро-2020. Серед тих гравців, які зросли в ціні, опинилися і п'ятеро українців.

Найбільше в ціні серед українських футболістів зріс Ілля Забарний. Тепер 18-літнього захисника оцінюють в 11 мільйонів євро. Його ціна зросла на 5 мільйонів євро.

На 3 мільйони зросла ціна і на Олександра Зінченка. Тепер він оцінюється у 28 мільйонів євро.

По 2,5 мільйони до своєї ціни додали Роман Яремчук та Георгій Бущан. Та якщо голкіпер тепер оцінюється в 7,5 мільйона євро, то нападник – у 17,5 мільйона євро.

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Автор переможного голу в ворота збірної Швеції Артем Довбик може похвалитися здорожчанням на 500 тисяч євро. І тепер оцінюється в 1,5 мільйона євро. Він став останнім серед 31 гравця, на якого змінили ціну після Євро-2020.

Найбільше зросла ціна на іспанця Педрі, італійця Федеріко К'єзу та англійця Калвіна Філліпса – по 10 мільйонів євро. Однак перший з них оцінюється у 80 мільйонів євро, за переможця Євро-2020 доведеться викласти 70 мільйонів євро, а англієць оцінений в 40 мільйонів євро.

Олександр зінченко – 28 мільйонів євро (+3 мільйрони євро)

Роман Яремчук – 17,5 мільйона євро (+2,5

Ілля Забарний 11 мільйонів (+5

Георгій Бущан – 7,5 мільйона (+2,5

Артем довбик – 1,5 (+,05