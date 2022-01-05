Одноклубника Зінченка в Манчестер Сіті перевели в одну з найжорсткіших в'язниць

Захисника Манчестер Сіті та збірної Франції Бенжамена Менді, якого звинувачують у 7-ми пунктах зґвалтувань, перевели в жорсткішу установу в Манчестері.

Раніше він перебував у в'язниці категорії B у Ліверпулі, а тепер перебуває у в'язниці категорії A.

До слова Захиснику МанСіті Менді висунули вже сьоме звинувачення в зґвалтуванні

Зроблено це було для безпеки Менді, де його більше знають та люблять ув'язнені, ніж у в'язниці у Ліверпулі. Зазначається також, що суд над Менді має відбутися 24 січня. Гравець перебуває під вартою із серпня 2021 року.

Що відомо про ув'язнення Менді