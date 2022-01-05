Одноклубника Зінченка в Манчестер Сіті перевели в одну з найжорсткіших в'язниць
5 січня 2022 , 09:34Читать новость на русском
Джерело:The Sun
Захисника Манчестер Сіті та збірної Франції Бенжамена Менді, якого звинувачують у 7-ми пунктах зґвалтувань, перевели в жорсткішу установу в Манчестері.
Раніше він перебував у в'язниці категорії B у Ліверпулі, а тепер перебуває у в'язниці категорії A.
До слова Захиснику МанСіті Менді висунули вже сьоме звинувачення в зґвалтуванні
Зроблено це було для безпеки Менді, де його більше знають та люблять ув'язнені, ніж у в'язниці у Ліверпулі. Зазначається також, що суд над Менді має відбутися 24 січня. Гравець перебуває під вартою із серпня 2021 року.
Що відомо про ув'язнення Менді
- Випадки зґвалтування мали місце в період з жовтня 2020 року до серпня 2021 року в будинку футболіста у Престбері – елітному селищі поблизу Манчестера.
- Окрім Менді, звинувачення висунуті також його другу Луї Маттурі. Обоє вони перебувають під вартою – їм відмовили в можливості вийти під заставу.
- Менді перейшов в Манчестер Сіті з Монако у 2017 році за 52 мільйони фунтів стерлінгів. Він грає на позиції лівого захисника. І встиг тричі виграти чемпіонство в АПЛ з "містянами". Його зарплата в клубі – 90 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.