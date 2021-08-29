Один заплив – дві медалі: Яременко та Веракса стали призерами Паралімпіади

Відразу два українці підіймуться на п'єдестал за результатами запливу на 50 метрів. Призерами стали Ілля Яременко та Максим Веракса.

Подвійний п'єдестал для України

21-шу срібну медаль Україні приніс Ілля Яременко. Українець став другим на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S13.

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Ще одну медаль у цьому ж запливі під "синьо-жовтим" прапором здобув Максим Веракса. Для нього це п'ята паралімпійська "бронза" та 13-та нагорода на такому рівні у кар'єрі.

Українці програли лише Ігарю Бокі з Білорусі, який є одним із фаворитів Паралімпіади. Це вже його четверте "золото" на цих змаганнях у Токіо.

Інший український плавець Олексій Вірченко став лише сьомим. Він не зміг здобути свою другу медаль у Японії.

Україна у загальному медальному заліку залишається на п'ятому місці. Але тепер у скарбничці нашої країни 42 медалі (10 золотих, 21 срібна та 11 бронзових).