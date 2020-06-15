Одеські медики встановлюють, що могло призвести до смерті учасниці ультрамарафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Катерини Катющевої, яка зійшла з дистанції внаслідок "сонячного удару" на останньому етапі гонки.

Що кажуть лікарі

Лікарі не виключають, що супутньою причиною теплового удару члена збірної України з 24-годинного бігу, яка тривалий час перебувала на спеці, могло стати також захворювання судин. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прессекретаря Одеської обласної державної адміністрації Дениса Соколова.

Читайте також Померла Катерина Катющева: що відомо про українську ультрамарафонку

Катя йшла першою на 67-кілометровій дистанції забігу навколо Куяльника, який стартував в суботу в Красносілці. Але приблизно за 10 кілометрів до фінішу, отримавши "сонячний удар" у спекотній безлюдній місцевості, знепритомніла і зійшла з дистанції. На жаль, в цей момент нікого поруч з нею не опинилося. Волонтери знайшли її тільки ввечері, в лікарні Каті діагностували "інсульт", який став причиною смерті. Разом із тим, медики припускають, що спортсменка могла страждати захворюванням судин,

– сказав Соколов.

За його словами, лікарі зробили все можливе для порятунку життя Катющевої.

Виникають питання ідо організаторів марафону, які не забезпечили надійний медичний супровід учасникам гонки, внаслідок чого провідна 30-річна спортменка не змогла отримати своєчасної медичної допомоги.

Однак відповідальна за зв'язок з громадськістю "екологічного марафону Ультра-Трейл Куяльник Одеса", організованого громадянською ініціативною групою любителів і ветеранів спорту, Катерина Дігтяр відмовилася прокоментувати ситуацію. А відповідальна за організацію Ірина Дашкова заявила, що "учасників забігу супроводжували представники Червоного Хреста". Проте не змогла відповісти, чому лідера гонки Катющеву довелося шукати протягом восьми годин.

Коментар поліції

Поліція Одеської області обурена діями обласної клінічної лікарні, куди була доправлені і де померла Катерина Катющева. Як повідомили ТСН у відділі комунікацій обласної поліції, про смерть дівчини вони дізналися зі ЗМІ.

"Лікарня навіть не повідомила поліцію про смерть, дізналися про факт смерті зі ЗМІ. Наразі поліція району Одеси, де розташована лікарня, з'ясовує усі обставини. За фактом смерті буде відкрито провадження, але за якою кваліфікацію поки що говорити зарано", – пояснили у поліції.

Зникнення Катерини Катющевої: що відомо

У марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik беруть участь понад 100 спортсменів з усієї України. 33-річна Катющева – уродженка Одеської області, бігла дистанцію близько 70 км.

На ділянці траси між фінішем і селом Іллінка, коли до закінчення шляху залишалося близько 20 км, жінка зникла і перестала виходити на зв'язок. Інші учасники марафону зазначали, що це складна ділянка, оскільки тут ускладнений повітрообмін, і водночас – дуже спекотно.

Катерину Катющеву шукали учасники змагань, волонтери з поліцією і кінологи із собаками. У підсумку дівчину знайшли через 8 годин після зникнення. З’ясувалося, що вона спершу зазнала теплового удару, а згодом, коли звечоріло, – переохолодження. Після госпіталізації лікарі зазначали, що її життю нічого не загрожує.

Вже увечері, 14 червня, стало відомо, що Катющева померла у лікарні. Причиною смерті став інсульт.