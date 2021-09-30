В Одесі з рушниці був поранений колишній арбітр УПЛ: він у реанімації
Джерело:журналіст Всеволод Непогодін
Колишній арбітр УПЛ Андрій Лисаковский був поранений з вогнепальної зброї. Причини застосування рушниці не вказані.
Підстрелив сусід
За інформацією джерела, екссуддя прийшов до своєї матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом. Лисаковского вже прооперували і зараз він перебуває в комі.
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"Відомий футболіст, тренер і суддя Андрій Лисаковский в критичному стані. Прийшов до матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом. Терміново потрібна кров II (+) на Слобідку для Лисаковского Андрія Анатолійовича", – написав журналіст Непогодін.
Товариш Лисаковского Сергій Тищенко повідомляє, що той перебуває в комі в дуже важкому стані. У нього вилучено селезінка, проведена операція на серці, плевральній порожнині, легкому і кишечнику.
- Відзначимо, що на професійному рівні Лисаковський зіграв три матчі за Миколаїв, але в основному виступав за аматорські клуби. Крім того, він відсудив один матч УПЛ в якості арбітра в полі.