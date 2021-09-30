Підстрелив сусід

За інформацією джерела, екссуддя прийшов до своєї матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом. Лисаковского вже прооперували і зараз він перебуває в комі.

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"Відомий футболіст, тренер і суддя Андрій Лисаковский в критичному стані. Прийшов до матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом. Терміново потрібна кров II (+) на Слобідку для Лисаковского Андрія Анатолійовича", – написав журналіст Непогодін.

Товариш Лисаковского Сергій Тищенко повідомляє, що той перебуває в комі в дуже важкому стані. У нього вилучено селезінка, проведена операція на серці, плевральній порожнині, легкому і кишечнику.