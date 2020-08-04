Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" при Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Розповів би вам тут про їхній басейн, але ось тільки мене туди вчора не пустили.Сказали, що сліпому в басейн не можна. Далі телефон директора - Віктора Петровича. Він сказав, що ніхто в басейн мене не пустить, бо це об'єкт підвищеної небезпеки.

"Чим регламентуються такі правила пояснити не зміг. Про Конституцію мабуть там ніхто не чув або ж навмисне і злісно порушують основоположний закон – прямо дискримінують і вважають, що це правильно", – написав Рубель.

За словами спортсмена, він 4 роки відвідував різні басейни (при НТУ, "Юність", ЦСКА, "Купава") і подібних проблем ніде не виникало.

"Знаєте, бути незрячим – це завжди і скрізь небезпечно, на вулицях теж машини, бордюри, сходинки, люди. Тому, керуючись призмою мислення директора басейну "Олімпік стайл", виходить, що мені взагалі потрібно з дому не виходити", – підсумував Рубель.