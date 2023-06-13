"Як вам спиться": Кривбас відреагував на обстріл Кривого Рогу, звернувшись до ФІФА та МОК

Окупанти вкотре довели, що є справжніми терористами, які воюють проти мирного населення. У ніч на 13 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі, який забрав життя українців.

Російський снаряд руйнував 5-поверхівку, є влучання у підприємство. Жахлива ніч забрала життя вже 9 мешканців Кривого Рогу, щонайменше 25 людей отримали поранення різного ступеня. Раніше міський голова Олександр Вілкул повідомляв про шістьох загиблих. На жаль, серед них було молоде подружжя, обом було лише по 22 роки.

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"Кривий Ріг палав так, як ви будете палати в пеклі, кляті російські в*родки"

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, адже під завалами ще можуть бути люди.

Українські спортсмени від самого ранку залишають свої реакції у соціальних мережах. Для футбольного клубу Кривбас ця трагедія є особливою. Адже обстріляли його рідне місто.

Клуб УПЛ через свої соцмережі звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та ФІФА, які намагаються повернути до міжнародних змагань представників країн-окупантів. І частково, це вже у них вийшло.

13/06/2023. Сьогодні рідний Кривий Ріг палав так, як ви будете палати в пеклі, кляті російські в*родки. Гей, МОК та ФІФА, а як вам спиться??

– звернулись у футбольному клубі.



Реакція Кривбаса на обстріл по Кривому Розі / Фото футбольного клубу