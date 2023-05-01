Арбітр не забив гол за Бобка: Оболонь дивно звинуватила Карпати у нечесному суддівстві

Перша ліга України дарує нам драматичніші матчі, аніж український уболівальник побачить в УПЛ. Прикладом такого поєдинку може стати нещодавня зустріч Оболоні та Карпат.

Перша частина зустрічі минула без голів – 0:0. У другому таймі Хобленко ударом головою вивів Карпати уперед 0:1. Ще через вісім хвилин Мороз отримав другу жовту картку та залишив Оболонь у меншості. Це значно ускладнило завдання киянам, який потрібно було відігруватись у рахунку.

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Неймовірно філігранний штрафний від Бобка

Однак їм вдалось це зробити наприкінці основного часу, обійшлось не без помилки Карпати у грі в обороні. Фатєєв запхав м'яч у ворота львів'ян. Рахунок став рівним 1:1.

Команди переграли аж 11 хвилин компенсованого часу, на останніх секундах якого "леви" заробили право на перспективний штрафний. Стандарт взявся виконувати Бобко та не прогадав. Іван красивим ударом поклав м'яч у дев'ятку воріт Федорівського – 1:2. Радості Карпат не було меж. Суддя одразу після святкування дав фінальний свисток, зафіксувавши вольову перемогу львівського клубу 1:2.

Звинувачення зі сторони Оболоні

Після поєдинку команда суперник Оболонь виступила зі звинуваченнями у бік Карпат. Претензії були щодо нечесного суддівства.

Президент Оболоні Олександр Слободян зауважив, що арбітр матчу додав 7 хвилин до основного часу поєдинку, але команди зіграли цілих 11 хвилин.

А після вилучення власник київського колективу взагалі дозволив собі крикнути у бік головного тренера Карпат Андрія Тлумака, що начебто "леви" приїхали на виїзний поєдинок зі "своїми суддями".

Зі своїми звинуваченнями також виступив захисник Дмитро Фатєєв, який забив у ворота Олександра Ільющенкова.

Не дуже хочеться коментувати дії арбітра, тому що всі знають, як судять Карпати, Полісся та ЛНЗ. Це не секрет. Що тут розповідати? Нехай подивляться ігри: фоли, які їм ставлять, картки, які дають, пенальті, які ставлять. Хай там розбираються самі, хай там VAR купляють і все інше,

– наголосив Фатєєв.

Відзначимо, що Оболонь після 10 матчів очолює турнірну таблицю Першої ліги України, маючи у своєму активі 21 бал. Що на два очки більше, аніж має друге Полісся. Карпати після перемоги підійнялись на 3-тє місце, набравши вже 16 пунктів. "Леви" випереджають четверте ЛНЗ на один бал.

Але слід уточнити, що Полісся та ЛНЗ проводять свій матч 1 травня. Станом на другий тайм рахунок рівний 1:1.