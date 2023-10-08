Два вилучення та гол гравця "молодіжки": Оболонь в більшості перемогла Металіст 1925 – відео

Поєдинок у Києві між Оболонню та Металістом 1925 відкривав недільну програму 10-го туру УПЛ. Перемогу господарям поля приніс гол Ігоря Краснопіра.

Оболонь – Металіст 1925 1:0

Гол: Краснопір, 33

Вилучення: Курило, 60

В новому сезоні команда Валерія Іващенка ще не здобувала перемогу в домашньому матчі. У матчі проти харківського Металіста 1925 "пивовари" збиралися виправити неприємну статистику, пише 24 Канал.

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Матч-катастрофа для Металіста 1925

Господарі поля відкрили рахунок в середині другого тайму. Захисник Оболоні Дубко вивів на побачення з голкіпером форварда Ігоря Краснопіра. Нападник молодіжної збірної України не став зближатися з голкіпером Металіста 1925 і пробив у дальній кут.

Після перевірки ВАР арбітр підтвердив взяття воріт. 1:0 – господарі повели в рахунку. На початку другого тайму другу жовту картку отримав Курило, який відмахнувся та влучив в обличчя супернику.

За 10 хвилин до кінця зустрічі пряму червону картку отримав воротар Металіста 1925 Мозіль, який грубо зіграв проти форварда Оболоні Таранухи. Тренери харків'ян використали всі заміни, а тому у ворота став захисник Червак.

До завершення матчу гості намагалися відігратися, але захист "пивоварів" відіграв надійно. У підсумку Оболонь здобула першу домашню перемогу, а харків'яни зазнали другої поспіль поразки.

Після 10 зіграних матчів команда Іващенка набрала 12 балів та замикає 10-ку в таблиці УПЛ.

У Металіста 1925 на рахунку 11 очок та 11-та сходинка.

Відеоогляд матчу Оболонь – Металіст 1925