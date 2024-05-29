Оболонь заМорозила Лівий Берег: "пивовари" обіграли команду Першої ліги у плей-оф за місце в УПЛ

Команда Валерія Іващенка створила невеличкий гандикап перед матчем-відповіддю. Переможний гол за "пивоварів" забив Тарас Мороз.

Оболонь – Лівий Берег 1:0

Гол: Мороз, 53

У середу, 29 травня, відбувся перший поєдинок плей-оф за місце в УПЛ між Оболонню та Лівим Берегом. Бронзовий призер Першої ліги протистояв 14-й команді Прем'єр-ліги, пише 24 Канал.

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Як зіграли Оболонь та Лівий Берег

Принциповості поєдинку додавав той факт, що обидві команди представляють столицю України. Тож у дербі було досить багато боротьби.

На 20-й хвилині зустрічі представник Першої ліги мав чудову нагоду відкрити рахунок. Після розіграшу кутового небезпечно пробивав капітан Лівого Берега Андрій Співаков. Досвідчений голкіпер Оболоні Олександр Рибка дивом зреагував на удар, продемонструвавши свою майстерність.

На початку другого тайму господарі поля змінили нулі на табло. "Пивовари" як по нотах розіграли кутовий на 53-й хвилині. Тарас Мороз опинився на ударній позиції та влучно пробив по воротах Механіва.

Здобувши перевагу в рахунку команда Іващенка мала кілька нагод розвинути успіх. Однак фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Оболоні – 1:0.

Відеоогляд матчу Оболонь – Лівий Берег

Матч-відповідь протистояння Лівий Берег – Оболонь відбудеться у неділю, 2 червня. Гра розпочнеться о 16:00.