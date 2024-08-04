Влаштували гольову перестрілку: "пивовари" розписали мирову з Колосом у матчі з чотирма голами

Оболонь та Колос провели перший поєдинок у рамках нового сезону чемпіонату України. Футболісти обох команд подарували уболівальникам жвавий футбол з красивими голами.

Оболонь – Колос 2:2

Голи: Черненко, 59, Слободян, 67 – Цуріков, 48, 82

У неділю, 4 серпня, у Києві відбувся матч 1 туру УПЛ сезону 2024/25 між командами Оболонь та Колос. Суперники провели зустріч на полі стадіону "Оболонь-Арена", пише 24 Канал.

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Дубль Цурікова та гол сина президента Оболоні

У першому таймі глядачі не побачили забитих голів. Команди залиши найцікавіше на другу половину зустрічі.

В дебюті другого тайму гравець Колоса Андрій Цуріков ударом в дев'ятку відкрив рахунок. Однак "пивовари" швидко відігралися. Красивий гол з розвороту забив Черненко.

Та на цьому господарі не зупинилися. На 67-й хвилині син президента Оболоні Олег Слободян ударом головою в падінні забив другий гол у ворота Колоса.

Та все ж ковалівці врятувалися від поразки. За 8 хвилин до завершення матчу Цуріков оформив дубль та встановив остаточний рахунок – 2:2.

Відеоогляд матчу Оболонь – Колос

Оболонь та Колос заробили по одному балу в першому турі УПЛ. У наступному турі "хлібороби" зіграють домашній поєдинок з Інгульцем. А "пивовари" зіграють домашній матч проти львівського Руху.