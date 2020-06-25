Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив про зняття обмежень, що стосуються використання НСК "Олімпійський". З 28 червня вперше в Україні стадіон відкриють для всіх охочих.

Стадіон стане доступним і безкоштовним для відвідування, там будуть окремі майданчики для кожного виду спорту, а також програма занять з різних видів спорту. Про це на брифінгу сказав директор НСК Віктор Анісімов та Вадим Гутцайт – міністр спорту, пише 24 канал.

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З 28 червня ми відкриваємо НСК "Олімпійський" для всіх. Тут будуть майданчики для всіх охочих, щоб всі могли спробувати себе в спорті. Тут можна бігати по колу, займатися. Це державний об'єкт і він повинен бути доступний для людей. Так, чемпіонами стають не всі, але для нас головне – здорова нація,

– заявиви Гутцайт.

Що буде доступно на НСК "Олімпійський"

Заразйде підготовка: встановлюються майданчики, воркаут, тенісні столи, буде окремий волейбольний і баскетбольний майданчик. Керівники обіцяють, що програма буде цікавою і доступною для різних верств населення: