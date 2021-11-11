Новий скандал у хокеї: Донбас вигнав гравця, який відмовився покинути збірну України
11 листопада 2021 , 21:53Читать новость на русском
Джерело:Sport.ua
Донбас розірвав угоду з нападником Віталієм Ляльком. У сезоні-2021/22 Лялька провів за Донбас 12 матчів.
Причини такого відношення з лідером не названо, але Сокіл підтвердив, що вже веде переговори про контракт з Лялькою, а причиною виходу з Донбасу київський клуб оголосив відмову хокеїста залишити розташування збірної України.
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Повідомляється, що власник Донбасу Борис Колесніков через конфлікт із ФХУ відкликав гравців команди зі збірної, але Лялька відмовився виїхати.
Начебто через це Донбас розірвав контракт нападаючого.
Що відомо про Віталія Ляльку
- Сезон 2021/22 був для Ляльки шостим у складі Донбасу – всього у складі донеччан форвард провів 212 матчів та набрав 299 (146+153) очок. Таким чином 9 донеччан став другим гравцем за результативністю в історії Донбасу, а також сьомим в історії чемпіонатів України з хокею. У складі донеччан Лялька 4 рази ставав чемпіоном України.
- Цього сезону Віталій Лялька провів 12 матчів, набравши 17 (2+12) очок – це третій результат у Донбасі і десятий у спільних бомбардирських перегонах.