Новий скандал у хокеї: Донбас вигнав гравця, який відмовився покинути збірну України

Донбас розірвав угоду з нападником Віталієм Ляльком. У сезоні-2021/22 Лялька провів за Донбас 12 матчів.

Причини такого відношення з лідером не названо, але Сокіл підтвердив, що вже веде переговори про контракт з Лялькою, а причиною виходу з Донбасу київський клуб оголосив відмову хокеїста залишити розташування збірної України.

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Повідомляється, що власник Донбасу Борис Колесніков через конфлікт із ФХУ відкликав гравців команди зі збірної, але Лялька відмовився виїхати.

Начебто через це Донбас розірвав контракт нападаючого.

Що відомо про Віталія Ляльку