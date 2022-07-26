Безпековий протокол УПЛ: що робитимуть футболісти у разі повітряної тривоги

Незабаром стартує новий сезон УПЛ. За інформацією міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, чемпіонат України розпочнеться 23 серпня.

Безпековий протокол щодо проведення матчів УПЛ

Журналіст Сергій Болотніков поділився інформацією щодо можливого безпекового протоколу, за яким будуть проводитись матчі УПЛ. Там вказано 8 пунктів.

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За інформацією журналіста, Міністерства спорту, оборони і економіки сприяють бронюванню футболістів, офіційних представників та керівників клубів, а також працівників УАФ, УПЛ та ПФЛ від військової служби.

Матчі будуть проводитися на стадіонах, які допущені обласними (або Київською міською) військовими адміністраціями. Глядачі не зможуть потрапити на трибуни. На стадіоні можуть бути присутніми не більше 280 осіб, включаючи представників команд та органів влади, арбітрів, офіційних осіб, персонал, осіб, відповідальних за безпеку, журналістів, медиків, поліцію та ДСНС.

При цьому саме клуби повинні призначати особу, що буде відповідати за безпеку. Ці фахівці завчасно контактуватимуть з УАФ, УПЛ та ПФЛ з приводу можливості проведення матчів.

Керівники стадіонів мають привести у готовність захисні споруди для укриття (понад 500 метрів від стадіону або місця в будівлі арени).

Кожен присутній на матчі має пройти інструктаж з правил поведінки та дій в разі небезпеки.

Що робити у разі повітряної тривоги

Порядок дій у разі повітряної тривоги затверджується клубами й керівниками стадіонів з представниками військових адміністрацій, поліції, ДСНС, СБУ та органів охорони здоров‘я.

При повітряній тривозі диктор повинен оголосити, що потрібно пройти в укриття, а арбітр одразу дає свисток про зупинку матчу. Рішення щодо продовження гри приймається згодом. Якщо зупинка триває понад годину, зустріч може бути перенесена. Якщо менше, футболісти можуть отримати 10 хвилин на розминку.

Уся відповідальність за дотримання вимог безпеки покладається на організатора матчу, тобто на клуб, що приймає. Відзначається, що за невиконання цих вимог на клуб можуть накласти санкції, передбачені статтею 6 Дисциплінарних правил УАФ.