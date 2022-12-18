Новий "Король футболу": Ліонель Мессі став найкращим гравцем ЧС-2022

Форвард збірної Аргентини виграв не тільки Кубок світу, а ще і головну індивідуальну нагороду від ФІФА. На рахунку Лео аж 10 результативних дій на цьому Мундіалі.

Визначився новий чемпіон світу з футболу. На Мундіалі-2022 в Катарі тріумфувала збірна Аргентини, яка переграла у божевільному фіналі Францію в серії пенальті, пише 24 канал.

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Після турніру ФІФА роздала головні індивідуальні нагороди на церемонії нагородження. Найкращим футболістом ЧС-2022 став капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Для форварда ПСЖ це вже друга нагорода найкращого гравця турніру. Раніше Мессі отримав цей трофей у 2014 році, хоча тоді його команда у фіналі програла Німеччині.

На Мундіалі в Катарі Ліонель не тільки виграв Кубок світу, а ще і забив 7 голів та віддав три асисти у семи матчах. Всього ж на п'яти своїх чемпіонатах світу Мессі забив аж 13 м'ячів, вийшовши на четверте місце у таблиці найкращих бомбардирів усіх Мундіалів.



Кіліан Мбаппе / твітер збірної Франції

Втім "Золоту бутсу" ЧС-2022 отримав не Мессі. Вісім голів на свій рахунок записав француз Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик у фіналі. На двох останніх Мундіалях він забив аж 12 голів, наздогнавши Пеле.



Енцо Фернандес / твітер збірної Аргентини

Також були визначені найкращі молодий гравець ЧС-2022 та найкращий кіпер. Першу нагороду отримав аргентинець Енцо Фернандес, а "золоту перчатку" взяв його партнер по збірній Еміліано Мартінес.



Еміліано Мартінес / твітер збірної Аргентини