Новак Джокович побив рекорд легендарного Рафаеля Надаля

Сербський тенісист Новак Джокович встановив нове історичне досягнення. Він зумів побити рекорд іспанця Рафаеля Надаля.

На Олімпійських іграх-2024 Новак Джокович здобув золоту медаль, що стало його першою перемогою на Олімпіаді в кар'єрі. Завдяки своїм досягненням серб вже довгий час присутній в топ-2 рейтингу АТР, пише 24 канал.

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Новий рекорд Джоковича

Сербський тенісист вже 597-й тиждень перебуває у топ-2 рейтингу АТР. Раніше лідером за цим показником був іспанський тенісист Рафаель Надаль.

На рахунку Джоковича також рекорд із перебування на першому рядку світового рейтингу – 428 тижнів.

Відзначимо, що Новак Джокович став п'ятим тенісистом в історії, якому вдавалось зібрати "золотий шлем" за кар'єру, а саме виграти всі турніри Grand Slam та Олімпіаду.

Раніше це робили Андре Агассі та Рафаель Надаль у чоловіків, а також Штеффі Граф та Серена Вільямс у жінок.