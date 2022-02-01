Шалений холод: як норвезькі біатлоністки провели перше тренування у Пекіні

Зимові Олімпійські ігри стартують у Пекіні у п'ятницю, 4 лютого. Більшість спортсменів вже прибули до Китаю.

Екгофф: Відчувається мінус 29

Норвезькі біатлоністки Тіріль Екгофф та Марте Олсбю Ройселанд провели перше тренування у Пекіні на олімпійській трасі. Спортсменки випробовували стадіон попри 19-градусний мороз.

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Ми готувалися до гіршого, але все одно дуже холодно. Я помічаю, як напружуються м'язи обличчя, коли я розмовляю.Маю сумнів, що температура саме така, як показує термометр,

– сказала Ройселанд.

А от Екгофф зазначила, що температура повітря їй здається значно холоднішою.

"Холодно! Коли залишаєш стадіон і підіймаєшся на підйом, все нормально. Але коли спускаєшся, знову зустрічний вітер та жахливий мороз. Як це відчувається? Думаю, як мінус 29", – наголосила норвежка.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого. Медалі у біатлоні розіграють вже 5 лютого.