Карпати розгромили Верес у благодійному матчі: клуби зібрали солідну суму для військових

Львівські Карпати та народний клуб Верес з користю використали перерву у футбольному сезоні, яка викликана матчем збірної України. Команди провели благодійну зустріч.

Верес – Карпати 0:3

Голи: Тлумак, 24, Лебеденко, 49 (авт.), Дуць, 76

Якщо для Вереса друге коло УПЛ вже розпочалось, то "леви" ще готуються до другого етапу Першої ліги України. Карпати є одним із тих клубів, який серйозно претендує на підвищення у класі, пише 24 Канал.

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25 березня команди вирішили провести товариську гру у Рівному на стадіоні "Авангард", яка мала благодійний характер. Клуби збирали кошти для захисників, які лікуються та перебувають на реабілітації у військовому госпіталі ЗСУ у місті Клевань.

Для Карпат цей поєдинок був чудовою нагодою перевірити свої сили із суперником УПЛ. Натомість Вересу тримати себе у тонусі та дати ігровий тонус молоді у парі з досвідченими футболістами.

Підопічні Андрія Тлумака першими розмочили нулі на табло. Символічно, що перший гол у матчі був забитий сином наставника "левів" Юрієм Тлумаком.

Гра в одні ворота

На початку другого тайму гості зі Львова подвоїли перевагу. Бобко виконав подачу зі штрафного, а гравець Вереса головою зрізав м'яч у власні ворота. Карпати повели у рахунку вже 0:2.

У середині другого тайму рахунок став 0:3 на користь львівського клубу. Дуць вдало зіграв на другому поверсі та зробив рахунок розгромним.

Командам довелось грати під шаленою зливою, яка у другому таймі лише посилилась. Але такі погодні умови не завадили футболістам відзначитись благодійним вчинком.

Карпати розгромили Верес 0:3.

Після поєдинку стало відомо, скільки вдалось зібрати коштів для наших військових. Генеральний директор НК Верес Антон Назарук і головний тренер Карпат Андрій Тлумак вручили символічний чек на суму 152 тисячі гривень керівнику Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни Андрію Бурачику.



НК Верес – Карпати: благодійний матч у Рівному / Фото з інстаграму рівненського клубу

Верес – Карпати: відеоогляд матчу