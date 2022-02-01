Німецький спортсмен відмовився від вживання китайського м'яса на Олмпіаді-2022

Іменитий німецький бобслеїст Франческо Фрідріх вирішив відмовитися від вживання м'яса у Пекіні. І він зовсім не вегетаріанець, спортсмен переймається через допінг-проби.

Страх перед допінг-тестом

Зірка бобслею відмовився від китайського м'яса, аби уберегтися від можливих прикрощів у майбутньому. Відповідне рішення німця мотивоване страхом перед допінгом.

Варте уваги Шалений холод: як норвезькі біатлоністки провели перше тренування у Пекіні

Національне антидопінгове агентство Німеччини опублікувало застереження не вживати м'ясо в Китаї. Там запевнили, що через використання гормону росту після вживання м'яса спортсменів можуть звинуватити у застосуванні допінгу.

"Це запобіжний захід – особливо коли наближається таке важливе змагання, як Олімпіада. Гормони росту використовуються при виробництві м'яса в різних країнах, у тому числі й в Китаї. Такі речовини можуть бути виявлені в допінг-тесті, через них спортсмена можуть звинуватити в застосуванні допінгу", – сказав лікар олімпійської збірної Німеччини з бобслею Крістіан Шнайдер.

Подібні випадки у спорті

Побоювання німців недаремні, адже у 2010-му році вже був один подібний випадок. Тоді через китайське м'ясо постраждав гравець у настільний теніс Дмитро Овчаров.

Коли він повернувся до Німеччини, то здав два позитивні допінг-тести.

Та все ж таки спортсмена виправдали після кількох судових процесів.

Франческо Фрідріх: що відомо про спортсмена