Німецький спортсмен відмовився від вживання китайського м'яса на Олмпіаді-2022

1 лютого 2022 , 10:58

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Іменитий німецький бобслеїст Франческо Фрідріх вирішив відмовитися від вживання м'яса у Пекіні. І він зовсім не вегетаріанець, спортсмен переймається через допінг-проби.

Страх перед допінг-тестом

Зірка бобслею відмовився від китайського м'яса, аби уберегтися від можливих прикрощів у майбутньому. Відповідне рішення німця мотивоване страхом перед допінгом.

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Національне антидопінгове агентство Німеччини  опублікувало застереження не вживати м'ясо в Китаї. Там запевнили, що через використання гормону росту після вживання м'яса спортсменів можуть звинуватити у застосуванні допінгу.

"Це запобіжний захід – особливо коли наближається таке важливе змагання, як Олімпіада. Гормони росту використовуються при виробництві м'яса в різних країнах, у тому числі й в Китаї. Такі речовини можуть бути виявлені в допінг-тесті, через них спортсмена можуть звинуватити в застосуванні допінгу", – сказав лікар олімпійської збірної Німеччини з бобслею Крістіан Шнайдер.

Подібні випадки у спорті

  • Побоювання німців недаремні, адже у 2010-му році вже був один подібний випадок. Тоді через китайське м'ясо постраждав гравець у настільний теніс Дмитро Овчаров.
  • Коли він повернувся до Німеччини, то здав два позитивні допінг-тести.
  • Та все ж таки спортсмена виправдали після кількох судових процесів.

Франческо Фрідріх: що відомо про спортсмена

  • Німецький бобслеїст є одним із фаворитів на Олімпіаді-2022. На минулих Іграх у Пхьончхані він здобув дві золоті нагороди.
  • На рахунку Фрідріха 12 перемог на чемпіонатах світу, а також дві срібні медалі. Франческо тричі тріумфував на чемпіонаті Європи.
  • Німець є дворазовим володарем Кубка світу у двійках.
Автор: Дарина Жданович