Триразова чемпіонка світу з біатлону оголосила про завершення кар'єри
Джерело:IBU
Титулована німецька біатлоністка Ванесса Хінц вирішила завершити спортивну кар'єру. Таке рішення вона прийняла ще на початку сезону.
Змагання на Кубку IBU в Обертілліасі стали останніми у спортивній кар'єрі біатлоністки збірної Німеччини Ванесси Хінц. 30-річна спортсменка в нинішньому сезоні завоювала бронзу на чемпіонаті Європи.
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Хінц сховала гвинтівку в кейс
Ще восени я вирішила, що це буде мій останній сезон. Минулого тижня я зрозуміла, що проведу свою останню гонку в Обертілліасі, бо це дуже особливе місце для мене: тут я провела свій перший тренувальний збір у віці 10 років, а також перші змагання з біатлону... Дуже рада, що змогла завершити свою кар'єру тут,
– сказала Ванесса.
Німецька біатлоністка тричі ставала чемпіонкою світу, тож вона вдячна цьому виду спорту за пережиті емоції.
Біатлон дав мені все: емоції, злети та падіння. Я так рада, що він дав мені це життя та бажаю всім молодим спортсменам пройти те саме,
– заявила Хінц.
Досягнення Ванесси Хінц
- На початку спортивної кар'єри Хінц займалася біговими лижами.
- У 2013 році Ванесса взяла участь у юніорському чемпіонаті світу в Обертілліасі, де перемогла у складі німецької естафети.
- У складі німецької збірної вона тричі ставала чемпіонкою світу: 2015 та двічі в 2017.
- На чемпіонаті Європи 2013 вона завоювала золото у естафетній гонці 4х6.
- На Олімпійських іграх в Пекіні на її рахунку бронзова нагорода.