Триразова чемпіонка світу з біатлону оголосила про завершення кар'єри

Титулована німецька біатлоністка Ванесса Хінц вирішила завершити спортивну кар'єру. Таке рішення вона прийняла ще на початку сезону.

Змагання на Кубку IBU в Обертілліасі стали останніми у спортивній кар'єрі біатлоністки збірної Німеччини Ванесси Хінц. 30-річна спортсменка в нинішньому сезоні завоювала бронзу на чемпіонаті Європи.

Читайте також Болісна втрата: Підручний щемливо присвятив "бронзу" на Кубку IBU загиблому на фронті другові

Хінц сховала гвинтівку в кейс

Ще восени я вирішила, що це буде мій останній сезон. Минулого тижня я зрозуміла, що проведу свою останню гонку в Обертілліасі, бо це дуже особливе місце для мене: тут я провела свій перший тренувальний збір у віці 10 років, а також перші змагання з біатлону... Дуже рада, що змогла завершити свою кар'єру тут,

– сказала Ванесса.

Німецька біатлоністка тричі ставала чемпіонкою світу, тож вона вдячна цьому виду спорту за пережиті емоції.

Біатлон дав мені все: емоції, злети та падіння. Я так рада, що він дав мені це життя та бажаю всім молодим спортсменам пройти те саме,

– заявила Хінц.

Досягнення Ванесси Хінц