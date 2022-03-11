Nike може відмовитися від співпраці з Челсі: клуб втратить чималу суму

Nike є технічним спонсором Челсі. Компанія підписала угоду з лондонським клубом на 15 років.

Ігнорування Челсі

У 2016 році Челсі та Nike підписали 15-річну угоду про співпрацю на 900 мільйонів фунтів. Проте контракт можуть розірвати найближчим часом.

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ЗМІ повідомляють, що технічний спонсор Челсі думає про відмову від співпраці з ним. Якщо Nike розірве угоду, то клуб втратить 540 мільйонів фунтів.

Уряд Великобританії 10 березня ввів санкції проти Романа Абрамовича та заблокував активи російського бізнесмена, зокрема футбольний клуб.

Спонсори лондонської команди поступово відмовляються від співпраці з "аристократами".

Телекомунікаційна компанія Three – призупинила співпрацю з Челсі. Hyundai, угода з яким приносить лондонцям 10 мільйонів фунтів на рік, оцінює подальші відносини з клубом.

Також Челсі заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.

Раніше російський мільярдер Роман Абрамович заявив, що збирається продавати Челсі. Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене із думкою про клуб.

Бізнесмен також повідомив, що дохід від продажу він передасть в спеціально створений благодійний фонд "усіх жертв війни в Україні".

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