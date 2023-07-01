18-річний пілот Формули загинув під час гонки на трасі у Бельгії: моторошне відео

Трагедія трапилася внаслідок аварії у гонці регіонального чемпіонату Європи з Формули. Це вже друга смерть на треку у Бельгії.

Про загибель нідерландського гонщика Ділано ван'т Гоффа повідомила компанія Alpine, яка є організатором регіонального чемпіонату Європи з Формули. Пілоту було лише 18 років.

Читайте також Вилетів на спуску із траси: іспанський гонщик Давид Лопес Томіко загинув на ралі

Аварія на бельгійській трасі "Спа-Франкоршам"

Через складні погодні умови, спричинені сильним дощем, на трасі відбулася масштабна аварія за участю кількох болідів. У 18-річного нідерландця на швидкості в'їхав Адам Фіцджеральд, який не встиг зреагувати через обмежену видимість. Болід 18-річного пілота був вщент розтрощений. Організатори негайно зупинили гонку.

Фіцджеральд, який отримав травми, знаходиться під наглядом медиків. Ділано врятувати не вдалося.

Ділано ван'т Гофф виступав у змаганнях за нідерландську команду MP Motorsport. Після 4 етапів він знаходився у топ-20 рейтингу чемпіонату.

Ми спустошені втратою одного з наших найяскравіших нідерландських талантів, який додав стільки енергії нашій команді впродовж років, коли він змагався за нас. Ділано був частиною нашої гоночної родини від моменту його дебюту в автоспорті з MP у 2021 році,

– йдеться у заяві команди.

Також на загибель молодого гонщика відреагували у Формулі-1.

Дуже засмучені новинами про смерть Ділано ван'т Гоффа сьогодні на "Спа-Франкоршам". Ділано помер, переслідуючи свою мрію сягнути вершини автоспорту,

– йдеться у заяві.

Відео смертельної аварії на трасі Спа

. Це вже не перша смерть на трасі у Бельгії. У серпні 2019 року внаслідок аварії загинув 22-річний французький гонщик Формули-2 Антуан Юбер.