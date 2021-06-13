Україна поступилася Нідерландам у гольовій перестрілці на Євро-2020

Збірна України поразкою розпочала чемпіонат Європи-2020. Українські футболісти у драматичному поєдинку поступилися Нідерландам.

Нідерланди – Україна 3:2

Голи: Вейналдум, 52, Вехгорст, 58, Дамфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Дивіться також Австрія вирвала перемогу в Північної Македонії у матчі з ефектним та курйозним голами

Перед грою

Що в України, що в Нідерландів відбулися суттєві зміни у порівнянні з тим періодом, коли команди оформлювали вихід на Євро.

Найбільшою зміною України стала поява у центрі оборони Іллі Забарного, який витіснив Сергія Кривцова. Також основним гравцем став Олександр Зубков з Ференцвароша. Він замінив Євгена Коноплянку.

У Нідерландів відбулася зміна на тренерському містку: Рональда Кумана замінив Франк де Бур.

Україна та Нідерланди ніколи не зустрічалися в офіційних матчах. Один товариський матч виграли Нідерланди, а іншу гру наші футболісти звели до нічиєї.

І Нідерланди, й Україна невдало зіграли на останніх Євро. У 2016 році Нідерланди не потрапили на турнір, а українці посіли останнє місце. У 2012 році "помаранчеві" провалилися у групі з Німеччиною, Португалією та Данією. Україна ж посіла 3 місце в групі.

Втрата Зубкова і пам'ятник Бущану

Старт поєдинку виявився надзвичайно гарячим. Нідерландці дозволили українцям створити два напівмоменти, але й самі в обороні не відсиджувалися.

На 2 хвилині Депай ледь не забив швидкий гол. Нідерланди розвинули атаку після помилки Зінченка. Депай пройшов Сидорчука та Забарного і завдав удар низом. Бущан був на висоті!

Через 3 хвилини Бущан вдруге рятував команду. Нідерландці затиснули нашу команду у штрафному: Вейналдум віддав пас на Дамфріс, який впритул пробив у Бущана. Георгій вчасно вийшов з воріт!

Ще буквально за якусь мить Дамфріс прострілив з правого флангу у штрафний на Вейналдума. Після удару хавбека ПСЖ м'яч просвистів над поперечиною.

Стартовий натиск Нідерландів не витримав Олександр Зубков. Наш футболіст зазнав ушкодженні і його замінив Марлос.

Ближче до середини тайму гра почала дещо заспокоюватися. Нідерланди відмовилися від високого пресингу й українцям вдалося на деякий час взяти м'яч під контроль.

На 27 хвилині нідерландці знову створили гострий момент: Депай отримав м'яч у штрафному й віддав пас на Вегхорста. Бущан буквально забрав м'яч у нападника з ніг.

Через три хвилини Україні вдалося завдати першого акцентованого удару по воротах нідерландців. Ярмоленко прибрав Блінда й завдав удару з правої ноги. На жаль, Стекеленбург забрав м'яч до рук.

На 39 хвилині Бущан здійснив черговий без перебільшень дивовижний сейв! М'яч вдало ліг на ногу Вейналдуму й хавбек потужно пробив з лінії штрафного. Як Бущан відбив м'яч – складно відповісти.

За якусь мить навіс у штрафний України ледь не завершився голом. Марлос не закрив Дамфріса на дальній стійці й захисник пробивав головою з близької відстані. Захисник ПСВ відверто пробачив українцям.

Перший тайм все ж завершився напівмоментом в українців. Марлос розігнав нашу атаку, після чого Яремчук та Ярмоленко обігралися у штрафному. На жаль, Андрію не вдалося пробити.

Підбиваючи підсумки першого тайму, Україна грала вдало структурно. Натомість Нідерланди використовували свій клас, завдяки чому створювали гострі моменти.

Холодний душ

Після перерви Нідерландам вдалося забити досить швидко два голи. Обидві атаки на ворота України пройшли через зону Віталія Миколенка. Спершу Депай протиснув нашого оборонця та прострілив у штрафний.

Георгій Бущан перервав передачу, але залишив ворота незахищеними. Цим скористався Вейналдум, який поцілив у площину воріт – 1:0.

Через декілька хвилин Дамфріс протиснув Миколенка у штрафному, після чого у воротах Бущана відзначився Вехгорст. Арбітри VAR переглядали момент на предмет порушення правил, але нічого "кримінального" у діях Дамфріса не знайшли.

Після двох голів обидва тренери провели заміни. Де Бур підсилив захист, випустивши Аке та Вейндала. Натомість Шевченко зняв Марлос, замість якого вийшов Микола Шаперенко.

Перший момент у другому таймі наші футболісти створили лишень на 72 хвилині. Роман Яремчук обробив м'яч перед штрафним і завдав удару в руки голкіперу.

Камбек

Складалося враження, що Нідерланди вже пішли відпочивати. Наші футболісти відчули цей момент та замахнулися на камбек. Спершу Ярмоленко, як у найкращі часи вистрілив дивовижним ударом з-за меж штрафного. 100% цей м'яч претендуватиме на звання найкращого на Євро-2020.

Буквально через 4 хвилини наші футболісти отримали другу нагоду відзначитися. Україна заробила штрафний: Маліновський навісив у штрафний на Яремчука, який пробив точно в кут – 2:2!

Болючий гол з проклятого флангу

Проблемною зоною нашої команди увесь матч був лівий фланг, де діяв Дамфріс. І практично звідти прийшов третій гол у наші ворота.

Після навісу з лівого флангу атаки Нідерландів Зінченко програв верхову дуель Дамфрісу. Захисник нідерландців пробив головою у нижній кут – 3:2.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Україна

*якщо відео не відкривається на сайті, його можна переглянути за посиланням





Українці зробили все, щоб відігратися, але часу було замало. Продемонструвавши красиву гру, вже 17 червня наша команда у Бухаресті спробує перемогти Північну Македонію.