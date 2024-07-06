Нідерланди – Туреччина: відео голів матчу 1/4 фіналу Євро-2024
6 липня 2024, 23:48Читать новость на русском
Чвертьфінальний поєдинок між збірними Нідерландів та Туреччини закривав програму ігрового дня. Суперники повинні визначити володаря останньої путівки до півфіналу.
Матч 1/4 фіналу Нідерланди – Туреччина відбувається на Олімпійському стадіоні Берліну. Стартовий свисток пролунав о 22:00, пише 24 Канал.
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На 35-й хвилині зустрічі Туреччина несподівано вийшла вперед. Центральний захисник "місячних зірок" Самет Акайдин головою замкнув навісну передачу Арда Гюлера.
Відео голу Акайдина
Нідерланди зрівняли рахунок після удару головою де Врея. Захисник вдало замкнув навіс Дюмфріса.
Відео голу де Врея