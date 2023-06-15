Розчавили апельсин: Хорватія красиво б'є Нідерланди та виходить у фінал Ліги націй – відео

Нідерланди поступились Хорватії у півфіналі турніру. Підопічні Кумана врятувались в основний час, але бронзовий призер ЧС-2022 добив їх в овертаймі.

Нідерланди – Хорватія 2:4

Голи: Мален, 34, Ланг, 90+6 – Крамарич, 55 (пен), Пашаліч, 72, Петкович, 98, Модріч, 116 (пен).

У Лізі націй 2022-2023 стартував "фінал чотирьох". До вирішальної стадії пройшли Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія, пише 24 канал.

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Перші двоє і зіграли у першому півфіналі. Команда Рональда Кумана виглядала фаворитом, адже фінальний плей-офф проводився саме в їх країні.

Втім Хорватія в останні роки показує стабільний футбол та навіть завоювала бронзу останнього ЧС. Матч підтвердив рівний розклад сил, адже до перерви не було явної переваги однієї зі збірних.

Потужна гра хорватів

На двох у першому таймі команди завдали лише один удар, але він виявився результативним. Голандці красиво в пас пройшли насичену оборону хорватів і зрештою Мален точно вразив нижній кут воріт Ліваковича.

Схоже, що після перерви підопічні Кумана вирішили зіграти на утримання і прогоріли на цьому. На 55 хвилині гості зрівняли рахунок з пенальті. Гакпо завалив Модріча у власному майданчику і вирок чітко виконав Крамаріч.

А в середині другого тайму "картаті" вийшли вперед. Іванушецу дали прострілити в центр, де Пашаліч звільнився від опіки Аке та зльоту добив м'яч у ворота голандців.

Дивовижний порятунок Нідерландів

Куман одразу почав робити зміни. запустивши Вейналдума, Бергвейна та Ланга. Хорвати довгий час відбивались від навали, але вже на останній компенсованій хвилині не встежили за Лангом. Після відскоку від Ерліча нападник ПСВ точно пробив по воротах.

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Цей гол перевів поєдинок в овертайми. Але там доволі швидко вперед вийшли підопічні Даліча. У перерві на поле зайшов Бруно Петкович і вже за сім хвилин влучно пробив з дальньої дистанції у ближній нижній кут.

Шанс на перший трофей

Кіпер Нідерландів Бейло явно проспав момент удару. "Помаранчеві" намагались відновити паритет, але сил вже не вистачало. Натомість Хорватія була ближчою до збільшення рахунку і зрештою домоглась цього.

Маласія необачно збив у власному майданчику Петковича і цього разу з позначки точно пробив Модрич. Таким чином, Хорватія виходить у фінал і має прекрасні шанси здобути перший у своїй історії трофей.

Раніше "картаті" брали одну срібну та дві бронзові медалі. Тепер же у фіналі підопічні Даліча гратимуть проти Іспанії або Італії. Натомість нідерландцям залишилось зіграти у матчі за третє місце.

ВІдеоогляд матчу Нідерланди – Хорватія: