Чи зможе Чехія створити сенсацію у матчі з Нідерландами: прогноз букмекерів на Євро-2020

У неділю, 27 червня, в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена" відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому зіграють національні збірні Нідерландів і Чехії. Експерти оцінили шанси команд на перемогу в протистоянні.

Нідерланди – Чехія: прогноз

Команда Франка Де Бура на груповому раунді виступила практично ідеально. Не без проблем обігравши Україну (3:2) в стартовому турі, потім нідерландці впевнено розібралися з Австрією (2:0) і Північною Македонією (3:0). Три перемоги принесли Нідерландам максимальні 9 очок і вихід у плей-офф з першого місця.

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Чехів на папері до початку турніру вважали аутсайдерами групи D, але після двох турів саме вони очолювали турнірну таблицю. Команда Ярослава Шилгаві спочатку несподівано впевнено обіграла Шотландію (2:0), а потім взяла важливе очко в поєдинку з Хорватією (1:1).

Мінімальна поразка від Англії (0:1) у вирішальному матчі дозволила Хорватії обійти Чехію в турнірній таблиці, але це не так важливо, адже в 1/8 фіналу "шашкові" вийшли на Іспанію, Англія – ​​на Німеччину, а чехів третє місце вивело на Нідерланди та непогану подальшу сітку. Якщо їм вдасться створити сенсацію цієї неділі, то і до півфіналу рукою подати.

Нідерланди – Чехія: прогноз Favbet

Нідерланди – фаворит матчу з Чехією. Їх прохід у наступний раунд букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,30. Також букмекери пропонують коефіцієнт 1,71 на перемогу нідерландці в основний час.

Щодо Чехії, то її шанси вийти в 1/4 фіналу букмекери оцінюють коефіцієнтом 3,40. Звитягу чехів в основний час гри оцінюють коефіцієнтом 5,65.

Нічия в основний час матчу оцінена коефіцієнтом 3,84. Якщо команди не зможуть визначити сильнішого за 90 хвилин, то продовжать битву у додатковий час.

Експерти прогнозують 3 голи у зустрічі. Поставити на "тотал більше 2.5" можна з коефіцієнтом 1,90.

Матч Нідерланди – Чехія відбудеться в Будапешті. Початок поєдинку о 19:00.