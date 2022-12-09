На крок ближче до фіналу: геніальний пас Мессі дозволив Аргентині забити Нідерландам – відео

"Альбіселесте" реалізували свій шанс у першому таймі матчу 1/4 фіналу ЧС-2022. Після пасу від Мессі голом відзначився Моліна.

У другому чвертьфіналі ЧС-2022 зійшлись між собою Нідерланди та Аргентина, пише 24 канал. Переможець їх пари виходить на Хорватію, яка сенсаційно вибила Бразилію в серії пенальті.

Слідкуйте з нами Нідерланди – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Голандці контролювали м'яч у першому таймі, але гострішими в атаках були аргентинці. Саме вони і змогли піти на перерву з мінімальною перевагою. Пробити воротаря Нідерландів вдалось на 35 хвилині.

Левову частину заслуги у голі варто віддалти Ліонелю Мессі. Форвард ПСЖ стягнув на собі кількох захисників суперника і прихованим розрізним пасом вивів на побачення з кіпером захисника Моліну. Науель шведою пробив Нопперта.

Відео голу Моліни:

Для 24-річного захисника Атлетіко це перший гол за збірну у 25-ти матчах. Що стосується Мессі, то він віддав вже 19-ту результативну передачу у футболці національної команди.