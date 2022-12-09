Найкращий камбек на ЧС-2022: Нідерланди витягнули мертву гру завдяки вогняному штрафному – відео

Команда Луї ван Гаала поступалась аргентинцям у два м'ячі за 10 хвилин до кінця основного часу. Втім Воут Вегхорст, який вийшов на заміну, витягнув команду у екстратайми.

У другому чвертьфіналі ЧС-2022 зійшлись між собою Нідерланди та Аргентина, пише 24 канал. Переможець їх пари виходить на Хорватію, яка сенсаційно вибила Бразилію в серії пенальті.

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Голандці пропустили вже у першому таймі, а в середині другої половини привезли собі пенальті, який реалізував Мессі. Втім гру перевернув вихід Вегхорста на заміну. На 83 хвилині Воут відгукнувся на подачу Бергейса з флангу і головою пробив Мартінеса.

Перший гол Вегхорста:

Але найефектніший момент поєдинку відбувся аж на 11-ій компенсованій хвилині. Голандці отримали право на небезпечний штрафний. Але Копмейнерс замість удару м'яко покотив м'яч на Вегхорста.

Другий гол Вегхорста:

Форвард Бешикташа проштрихнув м'яч повз розгубленого кіпера, оформивши дубль. Цей гол дозволив "помаранчевим" перевести поєдинок в екстратайми.