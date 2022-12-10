Мессі продовжує боротьбу: Аргентина вийшла у півфінал у найбільш яскравому матчі ЧС-2022 – відео

Команда Ліонеля Скалоні могла закривати гру в основний час, але голандці створили неймовірний камбек. Все вирішила серія пенальті, де на висоті був Еміліано Мартінес.

Нідерланди – Аргентина 2:2 (пен. – 3:4)

Голи: Вегхорст, 83, Вегхорст, 90+11 – Моліна, 35, Мессі, 73 (пен.)

На чемпіонаті світу 2022 стартувала стадія 1/4 фіналу. У першій же грі трапилась сенсація. Головний фаворит Мундіаля Бразилія поступилась Хорватії у серії пенальті.

До теми Фаворит вилітає: неймовірна Хорватія вигризла у Бразилії прохід у півфінал ЧС-2022 – відеоогляд

У другому поєдинку дня складніше було визначити фаворита, адже зустрічались Нідерланди та Аргентина, пише 24 канал. Перші поки не програвали на турнірі, хоча і мали середніх суперників.

Аргентинці ж примудрились поступитись Саудівській Аравії у стартовому поєдинку. Однак з кожною наступною грою "альбіселесте" додавали, що вилилось у перемоги над Мексикою, Польщею та Австралією.

Аргентина на класі Мессі виходить вперед

Тепер же Мессі і компанія провели впевнену гру із "помаранчевими". Головним героєм зустрічі можна назвати саме Ліонеля. У першому таймі була рівна гра, але саме геніальний пас форварда ПСЖ дозволив його команді піти на перерву попереду.

На 35 хвилині Лео стягнув на собі кількох опонентів і віддав прихований розрізний пас на Моліну. Захисник вибіг сам-на-сам із Ноппертом і відправив м'яч у вільний кут воріт.

Відео голу Моліни:

Голандці захопили ініціативу по перерві, але захист "альбіселесте" не давав можливості для небезпечних моментів. А ось контратаки у Аргентини виходили і в одній з них південноамериканці заробили пенальті.

Акунья на вході в карний майданчик хитнув Думфріса і вінгбек Інтера збив опонента. Пенальті взявся пробивати Мессі, який без проблем переграв Нопперта, який застиг на місці.

ВІдео голу Мессі:

Божевільний камбек Нідерландів

Лише після цього "помаранчеві" змогли притиснути суперника та скоротити відставання. Вегхорст, який вийшов на заміну, вже за п'ять хвилин відгукнувся на подачу Бергейса і головою пробив Мартінеса.

Відео голу Вегхорста:

В останні хвилини було багато емоцій та забросів від Нідерландів у карний майданчик суперника. Втім зрівняти рахунок "помаранчеві" змогли на останній хвилині завдяки геніальному розіграшу штрафного.

Копмейнерс замість удару з небезпечної позиції віддав м'який пас на Вегхорста і той пробив розгубленого Мартінеса. Цей гол дозволив підопічним ван Гаала перевести гру в екстратайми.

Другий гол Вегхорста:

Серія пенальті на користь більш досвідченого воротаря

Після такої феєрії в останні хвилини основного часу очікувалось, що команди продовжать запалювати і далі. Однак схоже, що гравці усвідомили відповідальність моменту і перейшли на більш обережну гру.

В екстратаймах Аргентина володіла ініціативою, однак з реальних моментів був хіба що удар Лаутаро Мартінеса в груди ван Дейку та шальний дальній постріл Фернандеса у стійку.

У підсумку доля путівки у півфінал вирішилась аж у серії пенальті. Там свою ключову роль зіграла різниця у класі воротарів, адже Нопперт не зміг відбити жодного удару (лише Фернандес пробив повз ворота). Мартінес же парирував удари ван Дейка і Бергейса, принісши Аргентині успіх.

Таким чином Аргентина вдруге у XXI сторіччі виходить у півфінал чемпіонату світу. Там команда Ліонеля Скалоні протистоятиме Хорватії. Матч розпочнеться 13 грудня о 21:00 за київським часом.