Нідерланди – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

В 'пятницю, 9 грудня, визначиться два півфіналісти чемпіонату світу з футболу 2022. Одне з місць в півфіналі розіграють Нідерланди та Аргентина. Їх матч розпочнеться о 21:00

Нідерланди та Аргентина вийшли з першого місця зі своїх груп. Однак якщо "ораньє" поки не знає смаку поразок на ЧС-2022, то Аргентина якраз і з поразки стартувала на турнірі, коли сенсаційно поступилася збірній Саудівської Аравії.

Поступилися "альбіселесте" якраз на стадіоні "Лусаїл", де і зіграють між собою Нідерланди та Аргентина 9 грудня. І де відбудеться фінал ЧС-2022 18 грудня.

Варте уваги Без явного фаворита: хто має шанс на вихід в півфінал ЧС-2022 в парі Нідерланди – Аргентина

В 1/8 фіналу Нідерланди здолали збірну США, а Аргентина зуміла пройти Австралію. Тепер команди зіграють один проти одного у чвертьфіналі.

За свою історію протистоянь, Аргентина та Нідерланди вже грали на цій стадії турніру один проти одного. Це було на ЧС-1998. І тоді сильнішими виявилися Нідерланди. Хоча в історії зустрічей команд також є і матчі фіналу, півфіналу, а також двох групових стадій.

Важливо! Матч Нідерланди – Аргентина наживо можна буде подивитися в Україні лише на платформі Megogo. Місцеві телеканали "Суспільного" та сайт "Суспільне Спорт" не покаже ці матчі в прямому ефірі – вони будуть доступні в записі. Наживо буде лише радіотрансляція на "Радіо Промінь".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Аргентина для тих, хто не матиме змоги подивитися гру.

Переможець матчу Аргентина – Нідерланди у півфіналі зіграє проти переможця пари Бразилія – Хорватія.

Онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Аргентина