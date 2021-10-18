У Нідерландах під вболівальниками обвалилася трибуна під час святкування: моторошне відео

Мало трагедією не закінчився матч чемпіонату Нідерландів між Неймегеном та Вітессом. Після гри футболісти гостей пішли до трибуни святкувати перемогу, як вона провалилася під вболівальниками.

Вітесс мінімально переміг суперників у дербі. Тож після гри щасливі футболісти направилися до своїх вболівальників на трибунах, щоб подякувати за підтримку. Футболісти почали стрибати на полі, а вболівальники – на трибунах. Як в один момент трибуна під вболівальниками провалилася.

Варте уваги Матч Ньюкасл – Тоттенхем було зупинено через вболівальника, в якого стався серцевий напад

На щастя, ніхто сильно не постраждав. Від більшого лиха врятувало те, що під цією трибуною був контейнер, який і не дав провалитися трибуні глибше.

Варто додати, що після матчу поблизу стадіону сталися сутички вболівальників з поліцією. Було затримано близько 20 осіб. Через це футболістів Вітесса довго не випускали зі стадіону. Як і вболівальників.

Влада міста Неймеген, якому і належить стадіон, вже пообіцяла провести розслідування. Адже цей стадіон було побудовано лише в 1999 році на місці старого стадіону, який вже не відповідав заходам безпеки.

Це не вперше, коли на стадіонах в Нідерландах стаються нещасні випадки. У серпні 2019 року на стадіоні клубу АЗ обвалилася центральна частина даху над трибунами. На щастя це сталося не під час матчу. Це сталося за декілька днів до того, як АЗ на цьому стадіоні мав приймати Маріуполь в матчі кваліфікації Ліги Європи.