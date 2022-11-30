Нічиїх більше не буде: ФІФА планує запровадити нове правило на ЧС-2026

На чемпіонат світу-2026, який пройде у США, Мексиці та Канаді, ФІФА підготувало щось новеньке. Якщо команди зіграють внічию, то на них чекає післяматчева серія пенальті, яка подарує бонусні очки команді-переможцю.

Чемпіонат світу-2022 останній у своєму роді. На мундіалі 2026 року буде заграно не 32 команди, як зазвичай, а 48. ФІФА продовжує породжувати інновації.

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Формат ЧС-2026

На ЧС-2026 планували утворити 16 груп по 3 команди. З групи виходитиме по дві команди, яких плей-офф у сумі опиниться 32. Це додає до чемпіонату світу ще один раунд – 1/16 турніру. Така ситація може збільшити кількість договірних матчів. За рахунок меншої кількості ігор і суперників у групі результати стануть щільнішими. Це провокує ситуацію, коли в останньому турі команди можуть грати сприятливий для обох результат.

Безкопромісне правило

У ФІФА знайшли рішення проблеми. Якщо у груповому етапі в матчі буде зафіксована нічия, то таке рішення не буде фінальним. Збірні будуть вимушені зійтись у серії післяматчевих пенальті. Команда, яка вийде переможцем з цього двобою отримає 2 очки за матч. Команда ж, яка поступиться отримає 1 очко, так само, як і за звичайну нічию. Такі зміни у форматі для того, аби результати матчів стали менш перебачуваними.

Також ФІФА розглядає варіант з серіями пенальті перед матчами, аби команди вже точно не знали на який результат потрібно грати. Тут звичайно виникає логічне запитання: "Навіщо та серія пенальті, якщо одна з команд по ходу матчу все-таки здобуде перемогу і нічиї не буде зафіксовано? Футболісти просто витратили сили і час?". Надіємось у ФІФА також зададуться таким питанням.

До речі, якщо спочатку всі члени ФІФА голосували за такий поділ команд на групи, то тепер деякі відмовляються. Також вони вважають, що додавання 16 слабших націй на турнір призведе до безконкуретних матчів.