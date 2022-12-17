Щоб не плакать, я сміявся: Неймар влаштував гучну вечірку після вильоту Бразилії з ЧС

Нападник збірної Бразилії Неймар швидко оговтався після невдачі своєї команди на ЧС-2022. Зірковий гравець влаштував вечірку, на якій забув про свої недавні сльози після вильоту з мундіалю.

Сенсаційна невдача Бразилії ніби-то дуже боляче вдарила по Неймару. Гравець навіть натякав про завершення виступів за збірну. Та не все так сумно, як здавалось. Уже за декілька днів вінгер ПСЖ веселився на вечірці та ні про що не шкодував.

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Неймар намагався влаштувати вечірку максимально закритою. Та "стіни також мають вуха" і дещо таки вилізло на загальний осуд, завдяки соціальним мережам запрошених гостей. На зустрічі розпізнали ще одного гравця збірної Бразилії Ентоні, який так само плакав після невдачі своєї команди на ЧС.

Фанати латиноамериканської збірної дуже розлючені на своїх гравців через такий вчинок. Їхня збірна уже 20 років не вигравала мундіаль. В свою чергу, зірки цим довго не переймаються, або ж просто плачуть на показ.

Нагадаємо, що збірна Бразилії поступилась збірній Хорватії у чвертьфіналі ЧС-2022 у серії післяматчевих пенальті. Останній мундіаль, який вдалось здобути латиноамериканця проходив у 2002 році у Японії та Південній Кореї. Тоді бразильці здолали збірну Німеччини (2:0) та здобули свій п'ятий світовий трофей