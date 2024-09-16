Грати з ним це катастрофа, – Неймар розповів бразильцям із Реала про стосунки з Мбаппе

Неймар переходив у ПСЖ у ролі головної зірки команди, але після трансферу Мбаппе із Монако опинився у тіні блискавичного француза. Бразилець досі тримає образу на форварда мадридського Реала.

32-річний вінгер саудівського Аль-Хіляля товаришує із партнерами по збірній Бразилії, які грають у Реалі. Ексфутболіст ПСЖ розповів новим одноклубникам Мбаппе про стосунки з футболістом, про це повідомляє французький журналіст Сиріл Хануна.

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Конфлікт Неймара з Мбаппе

Повідомляють, що відбулась розмова між Неймаром та бразильскими гравцями "вершкових". Вінгер Аль-Хіляля негативно висловився щодо зіркового француза.

Бразильці в Реалі дружать із Неймаром. Між ним і Мбаппе завжди була війна. Неймар надіслав бразильцям статтю про Мбаппе, в якій сказав їм, що грати з ним це катастрофа, що це пекло,

– сказав Хануна.

Зазначимо, що Неймар і Мбаппе разом зіграли 136 матчів у складі парижан та на двох відзначились 54 голами, починаючи з 2017 та до 2023 років. Згодом Неймар покинув ПСЖ у 2023 році та перейшов у Аль-Хіляль із чемпіонату Саудівської Аравії.

Мбаппе влітку 2024 року покинув ПСЖ на правах вільного агента та приєднався до Реала. Французький футболіст досі перебуває у напружених стосунках з колишнім клубом у зв'язку з тим, що парижани не виплатили повністю зарплату гравцю.

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У новому сезоні-2024/2025 Кіліан Мбаппе зіграв у восьми матчах у футболці "вершкових". Зірковий француз має в своєму активі 4 голи за "Королівський клуб".