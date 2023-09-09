Неймар побив гольовий рекорд Пеле у збірній Бразилії, який може стати "вічним": історичне відео

У кваліфікації на ЧС-2026 відбулась історична подія для бразильського футболу. Неймар вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів збірної Бразилії.

9 вересня Бразилія зіграла проти Болівії, якій наколотила аж п'ять голів. Гості змогли відповісти лише одним. Нулі на табло розмочив на 21-й хвилині Родріго. У першому таймі команди більше не забивали 1:0.

Оце так Роналду влетів шипами в обличчя голкіперу у відборі на Євро-2024: кадри брутального фолу

Історичний дубль

У другому таймі збірні на обох забили ще п'ять голів. Дубль оформив зірковий вінгер Реала Родріго. Також результативний удар в активі Рафіньї.

Однак особливо важливим у тому поєдинку був дубль у виконанні Неймара, який нещодавно перебрався із ПСЖ до саудівського Аль-Хіляль. На 61-й бразилець зробив рахунок 4:0, а вже у компенсований до матчу час поставив гучну та історичну крапку у поєдинку 5:1.

Ці два голи стали для Неймара 78-м та 79-м у футболці збірної Бразилії. Для цього гольового здобутку йому знадобилось 125 матчів.

До слова, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Бразилії над Болівією 5:1. Ця звитяга дозволила "селесао" очолити турнірну таблицю.

Неймару вдалось побити космічний рекорд легендарного Пеле у національній команді та стати найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії.



Неймар побив рекорд Пеле у збірній Бразилії / Фото з соцмереж "селесао"

Тепер на рахунку Неймара вже на два голи більше, аніж у "Короля футбол", який покинув наш свій 29 грудня 2022 року після багаторічних проблем зі здоров'ям. Пеле у 92 поєдинках наколотив 77 м'ячів. Як бачимо, вже старий результативний рекорд Пеле оформив значно швидше.

Нападник Аль-Хіляль є єдиним футболістом із топ-10 найкращих бомбардирів в історії національної команди Бразилії, який ще досі є чинним гравцем. Ще довго новий рекорд не буде побитий, а, можливо, гольовий рекорд Неймара стане "вічним".

Вже 13 вересня Неймар зможе покращити свою статистику. У цей день Бразилія зіграє на виїзді проти Перу у кваліфікації Мундіалю-2026.

Відеоогляд матчу Бразилія – Болівія