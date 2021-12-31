Несподіваний поворот: Мороз може залишитись у Чорноморці після призначення Григорчука
Джерело:Meta-ratings.com.ua
У четвер, 30 грудня, одеський Чорноморець оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Романа Григорчука. Також було оголошено, що, у свою чергу, покине одеський клуб зі своїми помічниками вже колишній тренер одеситів Юрій Мороз, який керував "моряками" в осінній частині сезону.
За інформацією джерела, з огляду на те, що у Мороза був контракт з одеситами до літа 2022 року, і той факт, що поки що йде процес передачі документів новим власникам клубів, можливий варіант, що Мороз увійде до тренерського штабу Романа Григорчука.
До слова Офіційно: Роман Григорчук вдруге очолив Чорноморець
Такий варіант предметніше може обговорюватися у тому випадку, якщо Чорноморець залишить у своєму складі кількох орендованих гравців Динамо, а сам Мороз не працевлаштується до іншого клубу.
За наявною інформацією, Роману Григорчуку цікаві деякі гравці столичного клубу, однак чи хтось із них продовжить свою кар'єру в Одесі, вирішиться в період з 10-го по 13 січня, коли після відпустки до Києва приїдуть президент Динамо Ігор Суркіс та головний тренер команди Мірча Луческу.
Григорчук та Чорноморець: що відомо
- Раніше фахівець уже працював у Одесі – у 2010 – 2014 роках. З Григорчуком пов'язані найгучніші здобутки Чорноморця у сучасній історії: 1/16 Ліги Європи, фінал Кубка України та матч за Суперкубок.
- Попереднім місцем роботи Григорчука був Шахтар із Солігорська, з яким він ставав чемпіоном Білорусі у 2020 році. Також він тренував запорізький Металург, латвійський Вентспілс, азербайджанську Габалу та казахстанську Астану.