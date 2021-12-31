Несподіваний поворот: Мороз може залишитись у Чорноморці після призначення Григорчука

У четвер, 30 грудня, одеський Чорноморець оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Романа Григорчука. Також було оголошено, що, у свою чергу, покине одеський клуб зі своїми помічниками вже колишній тренер одеситів Юрій Мороз, який керував "моряками" в осінній частині сезону.

За інформацією джерела, з огляду на те, що у Мороза був контракт з одеситами до літа 2022 року, і той факт, що поки що йде процес передачі документів новим власникам клубів, можливий варіант, що Мороз увійде до тренерського штабу Романа Григорчука.

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Такий варіант предметніше може обговорюватися у тому випадку, якщо Чорноморець залишить у своєму складі кількох орендованих гравців Динамо, а сам Мороз не працевлаштується до іншого клубу.

За наявною інформацією, Роману Григорчуку цікаві деякі гравці столичного клубу, однак чи хтось із них продовжить свою кар'єру в Одесі, вирішиться в період з 10-го по 13 січня, коли після відпустки до Києва приїдуть президент Динамо Ігор Суркіс та головний тренер команди Мірча Луческу.

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