"Не забиваєш ти – забивають тобі": Камерун забив свій перший гол на ЧС-2022 у матчі з Сербією

У понеділок, 28 листопада, Камерун зустрічається з Сербією у другому турі групового раунду ЧС-2022. Серби мали цілу гору моментів, але першим забив суперник.

Сербія класно розпочала поєдинок та мала декілька чудових нагод не лише відкрити рахунок у матчі, а й повести 0:2 або ж навіть 0:3. Але жоден із ударів не привів до гола, пише 24 канал.

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Перший гол у Катарі

Натомість забили камерунці. На 29-й хвилині господарі заробили право на кутовий, який став результативним. Н'Кулу найкраще зіграв на другому поверсі у штрафному Сербії, головою скинув на дальню стійку, де вже чатував на передачу Кастеллетто.

Камерун забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022.

Відео голу Камеруну