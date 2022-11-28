"Не забиваєш ти – забивають тобі": Камерун забив свій перший гол на ЧС-2022 у матчі з Сербією
28 листопада 2022 , 12:38Читать новость на русском
У понеділок, 28 листопада, Камерун зустрічається з Сербією у другому турі групового раунду ЧС-2022. Серби мали цілу гору моментів, але першим забив суперник.
Сербія класно розпочала поєдинок та мала декілька чудових нагод не лише відкрити рахунок у матчі, а й повести 0:2 або ж навіть 0:3. Але жоден із ударів не привів до гола, пише 24 канал.
Читайте також Іран вимагає дискваліфікувати збірну США на 10 матчів: яка причина
Перший гол у Катарі
Натомість забили камерунці. На 29-й хвилині господарі заробили право на кутовий, який став результативним. Н'Кулу найкраще зіграв на другому поверсі у штрафному Сербії, головою скинув на дальню стійку, де вже чатував на передачу Кастеллетто.
Камерун забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022.
Відео голу Камеруну