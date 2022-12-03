Не витрачаючи зайвих сил на атаку: Нідерланди впевнено перемагають США в 1/8 фіналу – відеоогляд

У першому матчі 1/8 фіналу на чемпіонаті світу-2022 збірна Нідерландів. яка вирішили провести поєдинок з США другим номером, перемагає з рахунком 3:1

Нідерланди – США 3:1

голи: Депай, 10, Блінд, 45+1, Дюмфріс, 81 – Райт, 76.

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Перший матч 1/8 фіналу ЧС-2022 відбувся досить бойовим. США вирішили продемонструвати, що не варто їх відносити до андердогів, Нідерланди ж підійшли до матчу з досить стриманим настроєм.

Збірна США хотіла знову довести, що на цьогорічному мундіалі явних фаворитів немає. Вони досить агресивно та нахабно почали атакувати збірну Нідерландів. Та от "помаранчеві" терпіли та чекали на свій момент. Уже на 10 хвилині Мемфіс Депай після прекрасної комбінації відкрив рахунок. Нідерланди знову сіли у захист.

Арбітр матчу додав до першого тайму всього одну хвилину, що є не притаманим для ЧС-2022, але Нідерландам цього вистачило, аби відзначитись вдруге. Простріл Дюмфріса у штрафний майданчик США знайшов Дейлі Блінда і той на 45+1 відправив м'яч у сітку ворі.т Тернера. 2:0 Нідерланди впевнено йдуть на перерву.

У другому таймі США вирішило не зраджувати своїй принципам і знову атакувати. На 76 хвилині поєдинку їм нарешті це вдалось. Хаджі Райт ненавмисним парашютом переправляє "круглого" у ворота суперника та дарує надію своїй нації – 2:1.

Та от Нідерланди не спантеличились та вирішили остаточно вбити інтригу. На 81 хвилині Дюмфріс, який вже віддав два асисти у матчі ще й забив гол. Він самотній чекав подачі Блінда у штрафному майданчику США та легко скористався гольовою нагодою – 3:1. Матч так і закінчився з таким рахунком.

Нідерланди виходять в 1/4 фіналу, де чекатимуть переможця пари Аргентина – Австралія. США ж зі своїми амбіцями відправляється додому тренувати впевненість у важливих матчах.

Відеоогляд матчу Нідерланди – США: