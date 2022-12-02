Не дивлячись на тиск сербів: Шачірі виводить збірну Швейцарії вперед

2 грудня 2022, 21:27
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Швейцарський нападник Джердан Шачірі на 20 хвилині відкриває рахунок у поєдинку проти збірної Сербії.

Збірна Сербії першу половину першого тайму провели на частині поля Швейцарії, проте пропустила контратаку. Після невдалого виносу м'яча сербів з власного штрафного майданчика, Джердан Шачірі прошив голкіпера суперника, пише 24 канал.

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Гол Швейцарії: 

 

Автор: Роман Колодрубський