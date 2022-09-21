Не без Шевченка: Мілан допоможе реконструювати зруйнований окупантами стадіон в Ірпені

Італійський Мілан пам'ятає свою легенду Андрія Шевченка. Відомий клуб вирішив допомогти у відновлені України.

Мілан долучився до підтримки України

Фонд Мілана разом з Андрієм Шевченком візьмуть на себе зобов'язання зробити внесок у реконструкцію Центрального міського стадіону в Ірпені, який зазнав руйнувань внаслідок бомбардувань з боку російської армії.

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Президент Мілана Паоло Скароні наголосив, що клуб зажди готовий допомогти тим, хто цього потребує.

"Постійна увага до основних соціальних питань і підтримка у різних надзвичайних ситуацій завжди були частиною ДНК нашого клубу, який як соціальний інститут відчуває відповідальність робити свій внесок через конкретні дії для сприяння позитивним змінам у суспільстві.

Ми пишаємося тим, що знаходимося на боці такої легенди як Шевченко, підтримуючи тих, хто цього найбільше потребує. Новий проєкт в Ірпені, як і візит Андрія сьогодні, свідчить про бажання разом продовжувати цей шлях", – сказав президент італійського клубу.



Як виглядає стадіон в Ірпені / Фото ITV

. З перших днів повномасштабної російсько-української війни Шевченко активно допомагає рідній країні. У травні він став першим амбасадором благодійної платформи United24.