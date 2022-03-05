А називав нас Братське серце, хрін ти моржовий і боягуз, – дружина Усика про Повєткіна
5 березня 2022 , 10:57Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Катерини Усик
Катерина Усик, дружина чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика, поділилася своєю думкою про російського боксера Олександра Повєткіна.
Після вторгнення Росії в Україну Повєткін висловив підтримку діям президента країни Володимира Путіна. Пізніше він закрив свій обліковий запис в інстаграмі.
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"А називав нас Братським серцем. Хрін ти моржовий і боягуз", – написала Усик.
Скріншот з інстаграму Катерини Усик
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