А називав нас Братське серце, хрін ти моржовий і боягуз, – дружина Усика про Повєткіна

Катерина Усик, дружина чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика, поділилася своєю думкою про російського боксера Олександра Повєткіна.

Після вторгнення Росії в Україну Повєткін висловив підтримку діям президента країни Володимира Путіна. Пізніше він закрив свій обліковий запис в інстаграмі.

До слова На дорогах та полях повно ваших трупів, – дружина Усика звернулася до росіян з бомбосховища

"А називав нас Братським серцем. Хрін ти моржовий і боягуз", – написала Усик.



Скріншот з інстаграму Катерини Усик

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!