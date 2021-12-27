Найкращий форвард УПЛ може проміняти Динамо на Ворсклу

Ворскла близька до підсилення лінії атаки. Владислав Кулач може повернутись у полтавський клуб.

Це буде солідне підсилення Ворскли

Ворскла докладе усіх зусиль, щоб повернути у свій склад найкращого форварда сезону-2020/2021. Владислав Кулач має шанс знову одягнути футболку полтавського клубу, але цього разу перейти у клуб на правах оренди.

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Не виключено, що в угоді оренди може бути включений пункт викупу контракту футболіста. За даними Transfermarkt, вартість нападника складає один мільйон євро. Хоча Динамо захоче виручити за форварда значно більше.

Ворскляни хочуть скористатись відсутністю ігрової практики гравця у Динамо. У сезоні-2021/2022 Кулач лише 5 разів виходив у біло-синій футболці в офіційних матчах, у яких забив один гол. У футболіста є чинна угода зі столичним клубом до кінця червня 2023 року.

Також полтавський клуб хоче заробити на трансфері Адерінсола Есеоли, якого Юрій Максимов не бачить у своїй команді.

Відзначимо, що першу частину сезону Ворскла завершила на 5 місці.

Кар'єра Кулача у Ворсклі